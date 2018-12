Tchad : expérimentation d'un projet pour l'identification des détenus

Le ministère de la Justice et des Droits humains a mis sur pied un projet pilote dénommé plateforme de collaboration des acteurs de la chaine pénale de N'Djamena, dans le cadre de la phase 2 du projet d'appui à la justice au Tchad (PRAJUST). Le projet vise à faire face aux défis de gestion des détenus dans les prisons.



L'expert informatique du PRAJUST 2, Ibrahima Niang a présenté le 21 décembre aux membres de la plateforme de collaboration des acteurs de la chaine pénale de N'Djamena le schéma directeur informatique de la justice au Tchad. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Justice et des Droits humains en présence du directeur général du ministère.



"L'équipe technique aura pour mission principale l'enregistrement des détenus et des inculpés, leur identification et leur suivi en vue de fournir des informations fiables qui seront centralisées", selon l'expert.



Ce projet pilote qui sera expérimenté dans la zone d'intervention du PRAJUST 2 présente beaucoup d'avantages. "Si cela arrivait à être fonctionnel, je crois que le travail sera facilité tant pour le juge que pour l'officier de police judiciaire", a relevé le directeur général du ministère de la Justice, Madjitangue Trahodra.



L'expert a recommandé l'identification systématique des détenus par les services de police afin de disposer d'une base de données fiable.