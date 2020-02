Tchad - exportation de viande : vers un accord avec l’Organisation arabe pour l’industrialisation

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré a reçu mercredi, une délégation de l’Organisation arabe pour l’industrialisation conduite par son vice-président Tawheed Tawfik.



Les deux parties ont échangé sur les opportunités d'investissement qu'offre le Tchad dans le secteur de l'élevage.



Un protocole d’accord visant à accompagner le sous-secteur de l'élevage dans l'industrialisation et l'exportation de viande, devrait prochainement être signé.



"Une équipe conjointe est mise sur pied pour préparer la signature du protocole d'accord", selon le ministère de l’Elevage et des Productions animales.



Le cheptel tchadien compte plus de 100 millions de têtes de bétail selon le dernier recensement général de l'élevage.