Tchad : face à l'insécurité, la police appelle la population à collaborer

La police nationale a présenté ce lundi à la direction générale de la police nationale, 19 présumés malfrats dont cinq individus spécialisés dans la fabrication de faux billets, six voleurs de véhicules, trois auteurs de coups et blessures volontaires, deux usurpateurs du titre de police pour une tentative d’escroquerie d'une organisation Qatari pour le compte des renseignements généraux et trois auteurs de faux et usage de faux.



Le procureur de la République, Youssouf Tom et le directeur général de la police appellent la population à collaborer avec les forces de l’ordre pour lutter contre l’insécurité.