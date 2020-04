Tchad : face à la guerre contre Boko Haram, un soutien populaire inédit à l'armée

Il vous souviendra que suite à l'attaque menée par la secte Boko Haram contre l'armée tchadienne le 24 mars 2020, dans la zone du Lac Tchad, le gouvernement a lancé l'opération ''Colère de Boma''. Une opération qui a porté ses fruits. La participation à l'effort de guerre continue toujours, et elle ne semble pas prendre fin du jour au lendemain.



Ce mardi 14 avril 2020, trois autres associations ont inscrit leurs noms dans le registre de contribution, d'une manière ou d'une autre, dans la guerre contre les terroristes de Boko Haram. Il s'agit de la Citoyenneté Active, une association qui oeuvre dans la promotion de la citoyenneté, de l'Association AL-ABBASIA AL- HACHIMIA pour le Développement et l'Entraide Sociale, et un Groupe d'internautes et de blogueurs.



Ces trois regroupements ont bien voulu contribuer à l'effort de guerre en apportant leur pierre de construction.



Le Président de Citoyenneté Tarikh Aziz Youssouf a indiqué que cette initiative "vise à donner du sang aux soldats tchadiens blessés sur le front contre la nébuleuse Boko Haram, "tant donné que pour vivre pleinement sa citoyenneté nous avons besoin d'un Tchad sécurisé et en paix."



"Ce dont notre armée est en train de combattre, ce sont les ennemis de la paix et de la citoyenneté. Nous, nous sommes sentis dans l'obligation de leur donner de notre sang pour dire que nous sommes derrière eux", a-t-il ajouté.



"Le gouvernement a oublié la jeunesse mais nous n'avons pas oublié la gouvernement"



Pour sa part, le représentant des internautes, Adoum Absala, a indiqué que "les soldats qui ont été au combat, blessés et qui ont perdu leur sang, on n'a rien à leur donner, nous sommes venus les aider avec notre sang. Il ne suffit pas seulement de rester sur Facebook et combattre mais d'agir en action."



"Le gouvernement a oublié la jeunesse mais nous, la jeunesse, nous n'avons pas oublié la gouvernement. Voilà nous sommes venu faire un geste pour montrer au gouvernement que la jeunesse est derrière lui", a-t-il dit.



Même son de clôche du côté de l'association AL-ABBASIA AL- HACHIMIA pour le Développement et l'Entraide Sociale via son président Youssouf Mahamat Hissein qui justifie de la légitimité et d'un sens de devoir de venir en aide à ces blessés en tant que citoyens tchadiens.



Ce don s'est soldé, comme à l'accoutumée, par une visite de ces associations à hôpital militaire dit garnison, où séjournent les militaires blessés de guerre.