Tchad : face à la "paralysie", l'union des étudiants veut "marcher pacifiquement"

Le secrétaire général du bureau exécutif de l'Union Nationale des Étudiants Tchadiens, section de l'Université de N'Djamena, Adam Mahamat Hassan a fait ce vendredi un point de presse relatif aux conditions d’études à l'Université de N'Djamena, due en partie aux mesures d'austérité prises par le gouvernement.



Le bureau exécutif de l'Union Nationale des Étudiants, section de l'Université de N'Djamena, appelle tous les étudiants à la prise de conscience collective et au patrimoine pour s'opposer à la compression du devenir des étudiants à travers des décisions antisociales et impopulaires. L'UNET rappelle que celles-ci ont conduit le pays à la paralysie.



Le bureau de l'UNET de N'Djamena appelle tous les étudiants à une assemblée de prise de décision et d'action le lundi 19 février pour organiser une marche pacifique visant à réclamer la reprise des cours.