Tchad : face à la pauvreté, Delwa Kassiré appelle à "créer suffisamment des opportunités"

Le ministre d’Etat, ministre conseiller à la Présidence de la République, Delwa Kassiré Coumakoye, s'est félicité samedi de "la convergence de point de vue en matière de participation de la société civile dans les actions du Gouvernement afin d'assurer le plein essor à notre avenir".



Il s'est exprimé lors de la présentation par la coalition des associations civiles pour la construction et le développement "Fils du Tchad", de son plan d'action 2020.



Selon le ministre d'Etat Delwa Kassiré Coumakoye, "l'enjeu immédiat est de créer suffisamment des opportunités de manière à réduire la pauvreté, tout en diminuant fortement le taux de chômage des jeunes."



"Le chef de l’Etat a choisi de construire cette nation avec comme indicateur majeur le développement de la jeunesse", a souligné Delwa Kassiré Coumakoye, expliquant que l'objectif est de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise au Tchad.



Il a rappelé que "le Tchad est confronté à d'innombrables défis majeurs", notamment la réduction de la pauvreté pour assurer la paix et une plus grande stabilité sociale.



"En cette période de crise économique généralisée, le besoin d’adaptation de mécanismes efficaces et novateurs est une priorité", a-t-il ajouté.



Le ministre d'Etat s'est dit convaincu que la coalition Fils du Tchad, dans ses initiatives, apportera des réponses consacrées aux attentes, dans le sillage du développement et de l'émergence du Tchad.