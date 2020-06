Tchad : face au Covid-19, il propose une chambre mobile sphérique de protection

Pour éviter le risque de contamination de la Covid-19, la société "Géomatique-Ingénierie et conception de projets de développement (GICOPRODE)", propose une chambre mobile sphérique de protection à régulation automatique. Cette technologie est une invention d’un jeune tchadien. Israël Reounodji, PDG de GICOPRODE, entend créer un environnement sécuritaire des travailleurs.



« Tous les dispositifs d’emplacement sont rendus invisibles, incorporés à l’intérieur de la matière. Ils sont interdépendants et reliés par un fil électrique qui prend sa source au niveau de la batterie. En contact avec un sujet malade ou asymptomatique, l’automatisme est déclenché pour éliminer les agents de contagion dans l’interface maillée », explique le document mis à la disposition du public



Composé d’une zone de transparence pour la vue, d’un désinfectant à fonction automatique, de tube du désinfectant, d’une batterie épaisse et d’un contacteur, et d’une interface maillée, la chambre mobile sphérique de protection à régulation automatique du désinfectant pourrait permettre de travailler dans la quiétude tant pour le corps médical que pour les travailleurs dans le secteur public et privé. Mais aussi de confiner les virus dans la chambre mobile et les désinfecter automatiquement pour éviter la propagation, explique une fois de plus le PDG de GICOPRODE.



C’est véritablement un coup de pousse dans le milieu tchadien en matière d’innovation. L’équipe de GICOPRODE avec à sa tête son PDG Israël Reounodji espère obtenir un financement conséquent auprès des hautes autorités du pays. Cela permettra de développer cette idée dans l’immédiat afin de donner un appui à la science et manifester un cœur de compassion pour les milliers de personnes qui meurent.