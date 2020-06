Tchad : face au Covid-19, la sensibilisation s'étend aux villages

Après la distribution de plus de 800 cache-nez aux personnes vulnérables de sa circonscription, le chef du village Mandilé a remercié la WILPF pour son geste de soutien sanitaire à travers cette distribution gratuite de cache-nez dans sa localité.



« Cette distribution gratuite de cache-nez en faveur de mon village par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté constitue non seulement un geste humanitaire en faveur des couches vulnérables, mais aussi un geste salutaire et patriotique pour un Tchad uni », a-t-il déclaré.



Le point focal de WILPF section du Tchad au Batha, Mme. Florence, a exhorté et recommandé aux femmes du village Mandilé de respecter les mesures barrières. Elle leur a demandé de prier Dieu pour que cette pandémie prenne fin le plus tôt possible.