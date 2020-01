Tchad : face au blocage, les BDT vont supprimer des emplois

Les employés des brasseries du Tchad usine de Moundou se sont réunis en assemblée générale mercredi dernier à l'UCCT de Moundou, afin de débattre sur la crise que traverse leur institution.



Cette assemblée générale fait suite à une note de service émanant de la direction générale qui annonce la mise en chômage technique du personnel à partir du 2 février prochain, et qui sera suivi d'un licenciement au bout de 6 mois, ceci compte tenu de la grève des grossistes et des détaillants qui persiste.



Au regard de cette situation très critique, les employés des BDT plaident leur sort auprès du Gouvernement tchadien d'une part et auprès de la direction générale des Brasseries du Tchad d’autre part, afin de trouver un dénouement à cette crise.



Pour les Brasseries du Tchad, seul le renouvellement de la convention d'établissement pourra résoudre le problème de l'augmentation des prix.



Les employés des BDT exhortent l'État tchadien à revenir à des bons sentiments et revoir avec la Direction Générale des Brasseries du Tchad, les termes de la convention afin de trouver une solution définitive pour le bien être de tous.