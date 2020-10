Tchad : face au paludisme et l'afflux de patients, des mesures annoncées

Le paludisme atteint son pic avec un afflux massif des patients dans les grands hôpitaux de la capitale, comme à chaque pareille période de l'année, a indiqué vendredi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Afin de décongestionner les hôpitaux, le ministère a décidé de renforcer le système de prise en charge garantissant un fonctionnement 24h24 dans 63 centres de santé sur les 79 que compte N'Djamena.



Le service de garde est assuré la nuit. Ces centres sont qualifiés pour prendre en charge et administrer les premiers soins de paludisme. Seuls les cas graves seront référés dans les hôpitaux après avis de l'agent soignant.



Le ministère recommande vivement à la population d'éviter la prise des médicaments de la rue et l'automédication.



Outre la distribution des moustiquaires imprégnées, le ministère est en train de doter, en association avec les autres acteurs concernés, d'un plan de lutte contre les principales causes du paludisme.