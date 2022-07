Tchad : face au phénomène de filles-mères, la sexualité ne doit plus être un tabou

Rarement on pointe le doigt sur les causes du phénomène de fille-mère. Mais souvent, on cherche des solutions en formant les filles devenues mères tôt, abandonnant les études dans divers domaines, au détriment de leur insertion socioprofessionnelle.



Au Tchad, la loi interdisant le mariage des enfants fait la une, malheureusement l'on assiste au phénomène d’un « enfant donnant naissance à un enfant ». Que dit la loi sur ce phénomène ? Difficile de répondre. Malgré qu'au Tchad, la majorité des familles soient croyantes, le phénomène de fille-mère reste monnaie courante.



Cependant, la Bible et le Coran condamnent la grossesse hors mariage. Comment faire pour parvenir à empêcher ces filles de tomber enceinte avant l'âge indiqué ou le mariage ? C'est à cette question que tout le monde doit répondre. Solange, devenue mère à l'âge de 16 ans, témoigne avec amertume.



« C'est une vie de misère, surtout que le père vit avec sa famille, obligé de le rejoindre, difficile de continuer les cours. Un enfant entre les mains sans expérience d'une mère, c'est une nouvelle vie difficile à supporter. Je me souviens comme si c'était hier », regrette-t-elle. Le plus important, face à cette situation, est que les parents doivent, sans honte, fournir les informations importantes sur la sexualité à leurs enfants. Déjà à l'âge de 12 ans, l'enfant doit comprendre que le sexe doit se pratiquer avec un seul partenaire, après le mariage. Mais attention, l'interdiction ne les incitera qu'à essayer.



« Face à l'avènement de la télévision et des téléphones Android, les enfants sont exposés. Surtout avec le film de pornographique, le mieux est de communiquer sur le sexe », estime-t-il. Afin de réussir sa vie future, l'enfant doit savoir agir avec responsabilité et assumer les conséquences de ses actes.



Aujourd'hui, les associations, à travers le ministère de la Femme, se mobilisent pour former les filles-mères, sans songer à extirper ce phénomène. Ne dit-on pas qu'il faut battre le fer quand il est chaud ? L'enfant doit comprendre que si le sexe est mal utilisé, c'est source de problème. Il faut sensibiliser ces jeunes à l'école, à la maison et dans les lieux de cultes. « Plus la sexualité restera taboue, plus le nombre des filles-mères s'accentuera », prévient Clémentine, une mère de famille.