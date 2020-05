Tchad : face aux abus, une réglementation des prix de transport d'eau à Abéché

Après la visite vendredi du gouverneur du Ouaddaï au centre de pompage hydraulique de Bitéha suite au problème d'eau dans la ville d'Abéché, le maire Mahamat Saleh Ahmat Adam a tenu une réunion le lendemain dans la salle de réunion de l'hôtel de ville. La réunion a eu lieu en présence du chef de centre principal de la société tchadienne des eaux (STE), les délégués des arrondissements et les gestionnaires des bornes fontaines.



Le maire a déploré les comportements qu'adoptent certains gestionnaires de pousse-pousse. Les mesures du gouvernement sur la gratuité de l'eau doivent être respectées au profit de la population, a-t-il dit. Il a souligné que certaines bornes fontaines doivent être hermétiquement supprimées dans l'intérêt de tous.



D'après le chef de centre principal de la STE, Adam Moussa, ce manque d'eau dans la ville d'Abéché est causé par l'augmentation du nombre de la population. Le centre d'exploitation de Bithéa a besoin de nouveaux équipements pour le renforcement de la capacité du réseau de canalisation afin de répondre à la demande de la population en eau potable.



Un encadrement des prix de transport



Dans un communiqué, le maire de la ville d'Abéché porte à la connaissance de la population que "les mesures prises par les autorités doivent être respectées à la lettre et ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté, en matière de gratuité de l'eau. Cette eau doit être gérée de manière rationnelle."



Selon le maire, toute personne qui prétend vendre l'eau en dehors des bornes fontaines doit se faire couper sa ligne d'approvisionnement en eau. Par contre, les personnes qui transportent l'eau avec pousse-pousse ou tricycle (Barbara) doivent recevoir une prime de transport qui est fixée comme suit :



Quartier où la borne fontaine est installée :

Pousse-pousse de 10 bidons de 20 litres = 250 Fcfa

Tricycle (Barbara) de 40 bidons de 20 litres = 1000 Fcfa



Pour les autres quartiers, la prime de transport est fixée à 500 Fcfa, pour le pousse-pousse de 10 bidons et 2000 Fcfa pour le tricycle (Barbara) de 40 bidons. Sauf pour le quartier Hayal-Matar où la prime de 10 bidons est fixée à 750 Fcfa et la prime du tricycle (Barbara) de 40 bidons est fixée à 3000 Fcfa.



"Désormais, tout exploitant d'une borne fontaine ou d'un moyen de transport d'eau qui ne respecte pas les termes du présent communiqué sera sanctionné, conformément aux dispositions réglementaires prises par la commune d'Abéché", précise le maire.



Il ajoute que "tous les délégués d'arrondissements, la police municipale, les services de sécurité et les chefs de quartiers sont chargés de l'application."