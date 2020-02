Tchad : face aux changements climatiques, un projet ambitieux dans deux provinces

Le Gouvernement tchadien lance ce mercredi à Pala, la première partie du programme intégré de développement et d’adaptation aux changements climatiques dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN), en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD).



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Ismael Chaïbo, sont arrivés mercredi dans la ville.



Le bassin du Niger subit actuellement les effets sans précèdent du changement climatique. Afin de ne pas minimiser les impacts liés à une telle situation, une démarche sous-régionale a été adoptée avec la mise en place du PIDACC/BN au niveau des neuf pays qui se partagent le Bassin, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad.



C’est dans ce cadre que les activités de la composante PIDACC/BN du Tchad vont démarrer officiellement ce mercredi 26 février 2020.