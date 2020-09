Tchad : face aux pénuries, des chantiers de dépôts pétroliers et gaziers bientôt achevés

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, s'est rendu mardi à Djermaya où il a visité le chantier de construction des dépôts pétroliers et gaziers ; des infrastructures qui seront gérées par la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).



L'objectif est de pallier aux pénuries de carburant et gaz avec un stock de sécurité.



Les travaux avancent très bien, a constaté le ministre d'État. Les cuves géantes sont situées en face de la Raffinerie de Djermaya.



Le directeur général de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), Ibrahim Mahamat Djamous, complété par le directeur général de la Société Tchadienne des Dépôts Pétroliers (STDP), Ngarhoulem Ndoningar Claver, ont fourni des explications à la délégation.



Les travaux sont à un stade très avancé, avoisinant un taux de 95% à 98%, tandis que l'ensemble du matériel est déjà sur place. "Certains compartiments sont en avance par rapport à d’autres. C’est le cas du bâtiment administratif et des salles de contrôle. C’est depuis ce bâtiment qui n’attend que la peinture, que tout sera géré, avec deux options : électronique et manuel", souligne la Présidence.



Aux postes de chargement et déchargement, c’est la phase finale qui est entamée. A terme, il suffira de 45 minutes pour charger cinq citernes au même moment, soit 80 par jours, grâce au système de pompe. Les installations comprennent un réseau incendie et un système d’alimentation de secours.



L’infrastructure sera raccordée à la raffinerie par des pipelines. Ce sont trois lignes qui vont conduire du jet A1, du gasoil et du super.



Kalzeubé Payimi Deubet a insisté sur le respect du calendrier pour une livraison des infrastructures en décembre. Il s'est également rendu sur le deuxième compartiment de la STDP. Il va abriter des dépôts gaziers dont le chantier est confié à la société turque ARC.



À terme, ce sont deux réservoirs sphériques pour gaz et deux autres pour l’eau qui seront bâtis pour contenir 7 500 m3.