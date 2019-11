Tchad : face aux ravages du paludisme, des "gros moyens" annoncés

Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a annoncé mardi, à l'issue de la réunion mensuelle sur la santé, que "face aux ravages du paludisme ces derniers temps, des gros moyens seront utilisés pour affronter le problème frontalement".



Le Président de la République Idriss Déby a tenu mardi matin la réunion mensuelle sur la santé. La rencontre a permis de faire un état des lieux de la lutte contre les différentes maladies, en présence des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la santé.



Globalement, les épidémies sont maitrisées, mais l’objectif fixé est loin d’être atteint, précise la Présidence.



"C’est le cas de la rougeole, la méningite et le cholera contre lesquelles la vigilance doit-être maintenue", affirme le représentant de l’OMS au Tchad, Kalilou Souley.



En matière de couverture vaccinale, il est nécessaire de mettre à disposition les fonds nécessaires à l'achat des vaccins, plaide le directeur programme pays de l’alliance Gavi, Pascal Bijleveld.



Le ministre Mahmoud Youssouf Khayal annonce l’introduction prochaine du vaccin contre le paludisme au Tchad comme dans l’ensemble des pays francophones et lusophones. La décision sera entérinée lors d’une réunion en Inde où il représentera 18 autres pays.



Si l’efficacité de cette expérimentation et des nouvelles mesures sont attendues, il en est autrement pour le ver de Guinée. "Les lignes vont bouger à partir de janvier 2020", souligne le ministre qui dit avoir obtenu l’accord des Fondations Carter, Bill et Melinda Gate, Dangoté et de Cheikh Walid Ben Talal.