Tchad : face aux urgences, la mairie de N'Djamena se penche sur un budget rectificatif

La mairie de N'Djamena est en session budgétaire depuis vendredi pour l'examen et l'adoption d'un budget rectificatif. Le projet de budget rectificatif qui est sur la table s'élève à plus de 8,8 milliards de Fcfa.



19 conseillers sur les 29 ont pris part aux travaux.



Le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a expliqué que compte tenu des urgences qui s'imposent, notamment les inondations, le déplacement et la relocalisation des sinistrés, il demande l'indulgence des conseillers et les exhortent à aller à l'essentiel des suggestions pour adopter le budget remanié.



Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zene Alhadj Yaya, a également pris part à la session.