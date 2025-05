Tchad : face ravinement, la population de Mao attend toujours une solution durable de l'État

Depuis des décennies, cette ville subit des catastrophes naturelles dues aux fortes intempéries, entraînant la formation de sillons causés par les eaux de ruissellement.



Ce phénomène, qui s'aggrave à l'approche de la saison pluvieuse, engendre d'importants dégâts matériels, affectant notamment les infrastructures scolaires, les réseaux d'eau et menaçant les habitations. Les quartiers Moto, Tchoulori et Lakouasse, sont particulièrement touchés, entraînant la perte de logements et de terrains pour de nombreux ménages.



Entre 2018 et 2019, un chantier de remblaiement des ravins a été entrepris par l'entreprise chinoise CGCOC, mais il n'a pas apporté de solution durable. Face à cette situation, l'ancien ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mahamat Saleh, s'est rendu à Mao en août 2024 pour évaluer l'ampleur des dégâts, et discuter des solutions envisageables avec les autorités locales.



Lors de cette visite, il a annoncé un projet de 20 kilomètres de voirie urbaine, soulignant la nécessité d'étudier les causes du ravinement afin de proposer des solutions pérennes. Par la suite, des études supplémentaires ont été menées pour mieux cerner la situation et identifier des mesures adaptées.



Cependant, la concrétisation de ces initiatives dépendra de la mobilisation des autorités, et de l'engagement des partenaires impliqués. En attendant, la population espère voir ces promesses se transformer en actions concrètes.