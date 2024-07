Tchad : faire un don de sang, c'est sauver la vie

Le don de sang est un acte volontaire, noble et nécessaire qui peut sauver des milliers de vies humaines. Cependant, il est important que les Tchadiens qui respectent les critères de don de sang s'y mettent afin de sauver des vies.



Un donneur de sang doit être en bonne santé, avoir une tension stable, avoir au moins 50 kg de poids, être âgé entre 18 et 65 ans. Les hommes peuvent faire le don de sang 6 fois dans un an et les femmes 4 fois dans la même période.



Les premiers bénéficiaires de don de sang sont les femmes confrontées en hémorragie pendant la grossesse ou l'accouchement, les enfants atteints d'anémie suite au paludisme ou à la malnutrition, les victimes d'accident conduisant à de traumatisme ou catastrophe, et les personnes âgées. Le constat est amer dans nos hôpitaux, beaucoup de patients succombent par manque de sang ou d'assistance.



Cependant, le ministre de la Santé doit mettre des moyens dans la communication, afin d'édifier le public et vulgariser la nécessité de faire un don de sang. Lors des urgences, le sang est rare dans la banque de sang, et cela est dû au manque d'implication de la population, et il n'y a pas assez de donneur de sang.



Faire un don de sang peut sauver une famille, les proches, pendant les urgences. Le Tchad compte 23 provinces, mais il n'y a qu’une seule banque de sang, et c'est à N'Djamena. Le ministère de la santé doit réfléchir à ce facteur, et faire un plaidoyer auprès des partenaires qui œuvrent dans le même sens, afin de pallier à ce problème.



Pour les urgences, dans les provinces, pour un malade qui est dans le besoin de sang, il sera difficile pour lui de résister jusqu'à ce trajet qui mène à N'Djamena, où il y a une seule banque de sang.