Tchad: faut-il absolument se marier en public ?

Entre les dépenses de la cérémonie de mariage et la vie conjugale, une réalité fait réfléchir, en raison d'une grande somme mobilisée pour l'organisation du mariage qui s trouve entre regret et appréciation.



Le modernisme a modifié la tendance de vie jusqu'au mariage. Il faut souvent mobiliser une somme au-delà d'un million, pour juste une joie d'une ou deux jours. Certaines familles obligent le prétendant de leur fille à organiser le mariage public, c'est-à-dire, une cérémonie visant à entraîner un monde important pour le mouvement.



L'on passe par l'Eglise, la mairie, les courses folles d'engins sur les voies publiques occasionnant les accidents, une pratique peu commode pour la circulation routière. La complexité vient du fait que même dépourvues des moyens financiers, les filles en complicité avec les parents ou amies, essayent de mettre la pression sur leur prétendant, pour juste une joie éphémère du mariage.



Autant de dépenses, notamment la location des engins, tentes, tenues vestimentaires, la restauration et bien d'autres dépenses. Certaines personnes sont contraintes de contracter le crédit pour accomplir ce projet.



Et cela impacte sur la vie des mariés, comme on le dit, après la fête c'est la galère. Pour des personnes instables financièrement, les difficultés commencent, étant incapables d'assumer les besoins vitaux de la fille, le langage change. La joie du couple se transforme en situation de détresse, ce qui entraîne le divorce pour certains.



Pourquoi vouloir imiter les autres quand on n'a pas un rang social comme les autres? Pourtant, la somme utilisée pour la cérémonie pouvait servir à faire autre chose et permettre aux mariés de se prendre en charge.



À quoi sert de dépenser autant d'argent pour à la fin divorcer, ou vivre la souffrance? Les réalités de la vie sont différentes, mais suivre les autres sans toutefois savoir où l'on part est dangereux. Les jeunes doivent réfléchir et évaluer tous les contours du mariage, pour prendre une bonne décision.