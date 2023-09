Tchad : faut-il accorder de l'argent de poche aux élèves ?

Pour la plupart des parents, donner de l'argent de poche aux élèves est perçu comme un risque et n'est pas considéré comme favorable du point de vue éducatif. Guelbé Moïse, père de trois enfants, estime que l'argent de poche représente un danger potentiel. Il explique : "Ils pourraient utiliser cet argent pour acheter des choses qui nuiraient à leur santé." Cependant, d'autres, comme Asra Roland, père de deux enfants, habitant le quartier Ridina, voient les choses différemment. Il souligne : "Malgré les difficultés économiques que nous traversons, c'est le moment d'initier nos enfants à la gestion financière. Cela peut servir à acheter un cahier, une tenue scolaire ou d'autres besoins essentiels. Il faut leur enseigner la valeur de l'argent."



L'octroi d'argent de poche marque une étape importante dans la vie d'un enfant, lui inculquant un sentiment de responsabilité et de confiance de la part de ses parents. À un certain âge, l'éducation financière devient essentielle. Les enfants doivent comprendre que la vie a un coût et que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Cependant, l'argent de poche fait partie intégrante du budget familial.



Mais à quel âge devrait-on commencer à donner de l'argent de poche aux élèves ? Selon plusieurs études psychologiques, vers l'âge de 11 à 12 ans, généralement à la sortie de l'école primaire, l'argent de poche devient pertinent. Cependant, d'autres études estiment que cela peut débuter dès l'âge de 7 ans. Bien que le montant de l'argent de poche puisse varier, il devrait généralement permettre de répondre aux besoins de l'élève pendant les pauses scolaires ou dans le quartier, souvent inférieur à 1000 francs.



Il est louable d'initier les enfants à la gestion financière dès leur plus jeune âge, les sensibilisant au fait que tout le monde peut être confronté à des soucis financiers. Les parents peuvent prodiguer des conseils pour éviter une mauvaise gestion financière, encourageant ainsi leurs enfants à ne pas dépenser inconsidérément.



Même si les parents sont limités financièrement, ils peuvent toujours engager des conversations avec leurs enfants sur la gestion de l'argent, en expliquant comment la famille utilise ses ressources, notamment pour le loyer, la nourriture et les vêtements. Il est essentiel que les enfants comprennent que leurs parents s'occupent d'eux de manière responsable. L'éducation financière est une responsabilité parentale importante.



De nos jours, malgré les tabous historiques et les influences religieuses, l'argent est un aspect incontournable de la vie, notamment dans une société de consommation. C'est pourquoi la Semaine de l'Éducation Financière est célébrée du 20 au 23 mars chaque année dans 176 pays à travers le monde. Il est essentiel de parler de l'argent de poche avec les élèves et de ne pas en faire un sujet tabou, mais plutôt une opportunité d'éducation. En fin de compte, la transparence est la clé pour que l'argent de poche ne devienne pas une source de problèmes pour les élèves.