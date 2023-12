Tchad : faux médicaments, drogue et armes saisis dans le Moyen-Chari

Une importante quantité de faux médicaments, plusieurs paquets de « Tramadol », de la drogue et des armes à feu, armes blanches et des liqueurs frelatées, ainsi que des sacs de piments fabriqués à base des briques cuites, ont été présentés ce matin à la presse locale du Moyen-Chari, par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sarh, Wambel Assoucia Ngueli.



Selon le procureur de la République, c’est depuis un an que les forces de défense et de sécurité mènent des actions salvatrices dans les quatre départements que compte la province du Moyen-Chari. Ils ainsi réussi à mettre la main sur certains présumés brigands qui mettent à mal la quiétude des paisibles citoyens, avec des armes à feu et des armes blanches.



Wambel Assoucia Ngueli a précisé que ces matériels saisis contribuent à la propagation de l’insécurité dans la province du Moyen-Chari. Séance tenante, les faux médicaments, les paquets de « Tramadol », les liqueurs frelatées, ainsi que le demi sac de drogue, ont été incinérés.



Satisfait du travail abattu par les forces de défense et de sécurité, ainsi que celui de la justice, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, les a félicités et encouragés de continuer à traquer ces bandits de grand chemin qui empêchent à sa population de vivre en paix.