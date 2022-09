Tchad : fédérations et associations sportives revendiquent 406,9 millions de FCFA

D’après le porte-parole desdites fédérations, Tchang Wei Tchang Houloulou, les présidents des fédérations nationales et les associations à vocation sportive, réitèrent aux plus hautes autorités de la Transition, en occurrence au président du Conseil militaire de transition, leurs doléances et leurs préoccupations, concernant la situation très grave que traverse le sport tchadien, qui connait les moments les plus sombres de son histoire.



Pour lui, les fédérations et les associations connaissent l’année la plus médiocre, depuis des décennies. En effet, jamais le sport tchadien n’a atteint son plus bas niveau, comme cette année, pourtant déclarée année du sport.



À cet effet, Tchang Wei Tchang Houloulou relève que, pour cette année, la plupart des athlètes de haut niveau sont découragés et démotivés par le comportement des responsables du ministère de tutelle. Ces derniers ne tiennent pas compte du bien être des sportifs et de leur développement, sur le plan sportif, aussi bien que de leur avenir.



Après des années d’entrainements, alors que leur rêve d’être des grands sportifs est compromis, les athlètes sont convaincus qu’ils ne pourront jamais se mesurer aux autres, lors des championnats internationaux.



Par ailleurs, leur avenir est hypothéqué, car même s’ils sortent, leur primes et les conditions de préparation ne seront pas à la taille des enjeux et des résultats attendus. Tchang Wei Tchang Houloulou, a en outre, expliqué que, depuis le début de cette année, plus d’une centaine de sportifs de haut niveau, ont abandonné les aires des entrainements, à la recherche d’un autre espoir.



« C’est pourquoi, après une large consultation, nous avons décidé d’accorder un délai de 72 heures aux autorités du ministère, afin de régler la situation de dettes qui s’élèvent à hauteur de 406 925 080 FCFA, pour permettre aux différentes fédérations de désintéresser les athlètes, les missionnaires et les fournisseurs, et de trouver des solutions idoines aux conventions d’objectifs. Passé ce délai, nous serions dans l’obligation de relâcher les ayants-droits vers le ministère de tutelle, pour entrer en possession de leurs droits », ont averti les présidents des différentes fédérations et associations à vocation sportive.



À cet effet, les présidents des fédérations et associations à vocation sportive ont constaté avec beaucoup de regret, une mauvaise foi manifeste d’étouffer les fédérations nationales, sinon comment comprendre que le ministère de tutelle oriente les fonds de l’ONAJES à d’autres fins, en finançant les activités de la jeunesse dans les arrondissements, tout en sachant que les fédérations sont harcelées de tous les côtés.



L’intervention du président du Conseil militaire de transition est par ailleurs sollicitée, pour résoudre ce problème qui n’a que trop duré. L’on rappelle également aux autorités en charge du sport et l’opinion nationale, que les conventions d’objectifs signées avec le ministère de tutelle, comportent plusieurs volets, à savoir, les championnats nationaux, les préparatifs des équipes nationales, les stages, les formations des entraineurs et arbitres.



Il s’agit de permettre une optimisation des résultats d’une part, avec la détection des talents, renouveler les équipes nationales, et d’autre part, préparer les Jeux Olympiques. Mais à l’allure où vont les choses, le Tchad n’aura aucun athlète qualifié aux JO de Paris en 2024.