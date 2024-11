Tchad : femmes tchadiennes, piliers du foyer face aux défis de la responsabilité

Au Tchad, les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion du foyer, contribuant activement à soutenir leurs maris. Cependant, cette responsabilité repose de plus en plus sur leurs épaules, engendrant de nombreuses difficultés.



La responsabilité principale d’assurer le bien-être de la famille incombe traditionnellement à l’homme, souvent désigné comme le « chef de la famille ». Toutefois, les femmes, dotées d’intelligence et parfois de diplômes, participent également à cette tâche. Certaines occupent des emplois dans des bureaux, tandis que d'autres se tournent vers des activités comme le commerce, le gardiennage ou encore le ménage.



Leur volonté d’aider leurs conjoints pousse parfois les hommes à se décharger de leurs responsabilités, allant jusqu’à fuir les obligations sous divers prétextes, tels que le manque d’emploi ou de revenus. Certains, même s’ils travaillent, dilapident leurs ressources dans des dépenses inutiles, comme l’alcool ou des relations extra-conjugales.



Face à ces situations, de nombreuses femmes se retrouvent confrontées à des défis considérables. Elles assument seules des tâches vitales comme l’inscription des enfants à l’école, la gestion des dépenses alimentaires, l’achat de vêtements, les soins médicaux et, dans certains cas, le paiement du loyer.



Pour subvenir aux besoins de leur famille, elles travaillent dur, souvent, sous un soleil accablant, portant leurs enfants sur le dos dans les marchés, ou parcourant de longues distances pour vendre leurs produits. Ces activités les exposent à divers dangers, notamment le risque d’agression, car elles quittent leurs domiciles très tôt, et rentrent tard.



Certaines femmes se retrouvent encore plus vulnérables : abandonnées par leurs maris, veuves ou seules responsables du foyer, malgré la présence de leurs conjoints. Cette situation affecte également l’éducation des enfants, car le manque de suivi parental peut avoir des conséquences désastreuses. Les enfants laissés sans surveillance dès le matin, ont souvent du mal à réussir dans la vie.



Des enfant sombrent dans la délinquance, devenant voleurs ou bandits, faute de cadre familial stable. Il est important de rappeler que, selon les croyances religieuses, Dieu a confié à l’homme la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille.



Cependant, de nombreux hommes semblent s’écarter de cette mission, laissant leurs épouses porter seules ce fardeau. Cette réalité met en lumière la nécessité pour les hommes de repenser leur rôle dans la famille, et d’assumer leurs responsabilités.



C’est pour ces raisons que la femme est honorée chaque année, lors de la Semaine nationale de la femme, célébrée en mars, afin de reconnaître et de valoriser son rôle indispensable dans la société.