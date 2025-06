Tchad : fenêtre FIFA juin 2025, Charles Tchouplaou absent

Faisant suite à la sollicitation de libération du joueur Charles Tchouplaou pour la double confrontation face au Kenya, son club a réagi.



Ainsi, par contrainte de calendrier et du rôle clé du joueur, son club implore l'indulgence et la compréhension de la FTFA au regret de ne pas pouvoir le libérer : « Notre saison nationale 2024/2025 est toujours en cours et M. Tchouplaou demeure un élément essentiel de notre équipe en préparation des éliminatoires de la Premier League. Nous comptons sur votre compréhension et vous assurons de notre engagement à coopérer avec votre fédération à l’avenir, lorsque le calendrier le permettra », stipule le club. A cet effet, le joueur sera absent lors de ce rassemblement. Néanmoins, sa disponibilité pour la fenêtre de septembre reste rassurante.