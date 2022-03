Tchad : fermeture totale des commerces demain à Abéché pour l'arrivée du PCMT

À l'occasion de l'arrivée président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby à Abéché, le mairie invite toute la population à sortir massivement mercredi 9 mars 2022 à partir de 7 heures pour réserver un accueil chaleureux et triomphal à l'hôte et à sa délégation.



Le maire de la ville d'Abéché Mahamat Saleh Ahmat Adam demande la fermeture totale de tous les marchés de la place et autres établissements de commerce pour cette journée exceptionnelle.



Le président du CMT est attendu mercredi 9 mars 2022 à Abéché.