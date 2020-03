Tchad : ferveur à Abéché pour l'intronisation du Sultan du Ouaddaï

La mobilisation et la ferveur populaire sont ressenties ce jeudi à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, pour le début des festivités marquant l'intronisation du Sultan du Dar Ouaddaï, ce samedi 21 mars 2020.



Des délégations affluent dans la ville tandis que certains quartiers laissent place aux danses traditionnelles.



Ce jeudi, le sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, a échangé avec des journalistes sur l'historique de la province du Ouaddaï et ses visions pour le développement socio-économique et culturel du Ouaddaï.