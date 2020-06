Tchad : fibre optique déployée sans autorisation, l'ARCEP met en garde

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Sadick Bassi Lougouma, a déclaré vendredi dans un communiqué qu'à la suite d'une mission diligentée par les services techniques à N'Djamena, il a été constaté le déploiement, sans autorisation requise, de la fibre optique par certains fournisseurs d'accès à internet (FAI).



"Cette pratique illégale et frauduleuse ne saurait être tolérée car préjudiciable à l'ordre public", a souligné Sadick Bassi Lougouma.



Selon lui, "tous ceux qui s'adonnent à cette pratique tombent sous le coup des sanctions prévues par la loi n° 014 du 21 mars 2014 portant sur les communications électroniques."



Par ailleurs, l'ARCEP en appelle "à la plus grande vigilance et assure que ses équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour apporter la réponse appropriée afin de mettre un terme à cette pratique qui déstabilise la bonne marche des activités des télécommunications dans notre pays."