Tchad : filière coton, de l'espoir avec la subvention d'appui à la relance

Selon lui, son organisation "s’engage plus que jamais aux cotés de tous les partenaires pour que l’or blanc redonne au Tchad et à son économie un souffle nouveau."



Par ailleurs, le président du RAPCLO, Moussa Alkhali Moussa, demande à tous les partenaires financiers au Tchad de s’ouvrir à la Coton Tchad pour que les objectifs des autorités soient atteints et que les retombées soient visibles dans le vécu quotidien des producteurs, et partant de tous les Tchadiens afin de booster l'économie.