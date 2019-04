Tchad : fin de formation pour 14 agents bancaires d'UBA à N'Djamena

Le Fonds d'appui à la formation professionnelle (FONAP) et le cabinet AFRIC Études et Conseil ont mis fin ce samedi 20 avril à l'hôtel Radisson Blu, à la formation des agents bancaires.



Durant 35 heures, 14 agents de la banque UBA ont été formés au respect des procédures, des lois ainsi que de la régulation pour la bonne marche de l'entreprise. Les participants se sont réjouis de la formation qui a permettra un renforcement des conditions de travail avec de nouvelles orientations pour une meilleure relation avec la clientèle.



Selon les participants, il est important pour une banque qui veut préserver sa clientèle, de s'assurer du respect des procédures, des règlements et des textes pour la bonne marche de l'entreprise.



Le FONAP en tant qu'outil de valorisation des ressources humaines, "continue et ne cessera d'être toujours très proche de ses partenaires incontournables", a assuré sa direction.