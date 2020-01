Tchad : fin de formation pour 98 élèves officiers et sous-officiers

Une cérémonie de fin de formation commune de base des élèves officiers et sous-officiers du corps de santé des armées, en formation au Groupement des écoles militaires interarmées "GEMIA", a eu lieu ce vendredi 17 janvier 2020 au Camp de 27 dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena.



La cérémonie a eu lieu en présence du chef d'état-major 1er adjoint, le général de division Djimadoum Tiranaïna, du commandant du GEMIA, le général de division Ahmat Youssouf Abakar, des officiers supérieures des armées, ainsi que des proches et amis des élèves.



98 élèves dont 31 femmes ont participé à cette formation de 45 jours.



Dans son discours d'ouverture, le commandant du GEMIA, le général de division Ahmat Youssouf Abakar a déclaré que la cérémonie marque "la fin de formation commune de base des élèves officiers et sous-officiers du corps médical des armées avec 98 élèves officiers et sous-officiers de différentes spécialités de la santé humaine dont des médecins, des dentistes, des laborantins, des techniciens en pharmacie, des infirmiers diplômés d'État et des sages femmes."



Le général de division Ahmat Youssouf Abakar a précisé que "le GEMIA et la direction de service des armées viennent de mettre une fois de plus à la disposition des forces de défense et de sécurité du personnel sanitaire formé aux connaissances militaires élémentaires pour contenir et compléter les besoins de nos différentes composantes des forces de défense et de sécurité en la matière."



"Vous, élèves officiers et sous officiers de demain, hier vous étiez sans esprit et allure militaire, vous venez de finir votre formation commune de base. Aujourd'hui, vous avez acquis une connaissance militaire appropriée et sans doute une transformation d'esprit. Il ne vous reste qu'à obtenir vos affectations et à traduire cela dans vos comportements de tous les jours dans votre vie professionnelle", a déclaré le chef d'état-major des armées 1er adjoint, le général de division Djimadoum Tiraïna.



Il les a exhorté à accorder une grande attention aux éléments qui caractérisent leur identité militaire entre autre : la discipline, l'amour de la patrie, l'esprit de sacrifice et la camaraderie.



La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations aux bénéficiaires.