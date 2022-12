Tchad : fin de la campagne « Génération Zéro alcool frelaté pour un Tchad émergent »

La consommation des alcools frelatés fait régulièrement des victimes, autant au niveau mondial que dans les pays en développement, où ces types d'alcools frelatés circulent abondamment, inondent les marchés et causent des problèmes majeurs de santé aux consommateurs, ainsi qu’à leurs proches.



C'est dans ce sens qu'une campagne de sensibilisation et d'information a été lancée, ce 8 novembre 2022, par le ministère en charge de la Santé publique, à l'endroit des étudiants de l'Ecole Normale Supérieure de Ndjamena (ENS), pour clôturer sa vaste campagne nationale d'information, d'éducation et de sensibilisation dans les universités et instituts de la ville de N'Djamena sur le thème : « Génération Zéro alcool frelaté pour un Tchad émergent », lancée depuis le 29 septembre dernier.



« Cette campagne a pour but de conscientiser chaque jeune sur ce danger qui le guette car, vous êtes le Tchad de demain, l'avenir de ce pays. A ce titre, vous avez la responsabilité de protéger votre santé, car on ne peut construire ni développer un pays avec des hommes malades ou invalides. La consommation des alcools frelatés, vous détruit et vous rend malade, en diminuant vos performances intellectuelles, physiques et la finalité, c'est votre mort précoce. »



C'est avec ces mots que Dr Saada Daoud, directrice générale du Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, a clôturé les activités. Pendant plus de deux heures, les étudiants ont eu droit à toutes les questions relatives à la problématique des alcools frelatés, à travers des sketchs et exposés d’experts en la matière.