Tchad : fin de la compétition de mémorisation du saint Coran à Moundou

TCHAD - Démarrée au mois de ramadan dernier, la 6ème édition de la compétition de mémorisation du saint Coran s'est achevée ce samedi 27 juillet 2019 au centre Koweitien de Moundou par la cérémonie de remise des prix aux heureux gagnants.



Organisée par l'entreprise Solvet Tchad sous la supervision du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Logone Occidental, cette compétition a pour objectif d'encourager les enfants fidèles musulmans à apprendre et mémoriser le saint Coran.



Ce sont au total 200 élèves des écoles coraniques de la ville de Moundou qui ont compéti. 95 élèves garçons comme filles, répartis en six catégories se sont distingués des autres.



Chez les garçons, le majeur de la compétition est Moustapha Khalil Matar de l'école Ousman ibn Affân qui gagne une moto et des livres saints.



Il est secondé de Abakar Mahamat Nour Moussa de l'école Al-Hikma qui gagne aussi une moto dame et des livres saints.



Du côté des filles, la première est Azahara Ahmat Souradjadine de l'école Al-Hidaya Arabania. Les gagnantes repartant chacune avec un vélo VTT et des livres saints.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone Occidental, Cheik Mahamat Tahir Abdelmahamout Abbas et le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Ndjékila ont salué l'initiative du PDG de Solvet Tchad, Rima Hissein.