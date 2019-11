Tchad : fin de la conférence des ambassadeurs avec un appel à l’exemplarité et au professionnalisme

Le président de la République Idriss Déby a clôturé jeudi les travaux de la conférence des ambassadeurs, édition 2019. L'évènement a permis aux participants d'échanger sur le rôle du Tchad sur la scène internationale, et de définir les priorités et les objectifs stratégiques en matière de politique étrangère.



La clôture des travaux a été marquée par une motion de remerciement adressée au chef de l’Etat et la lecture de la synthèse des travaux. Elles sont lues respectivement, par Mme Mariam Ali Moussa, ambassadeur du Tchad en Allemagne et Ahmad Makaila, ambassadeur du Tchad en Suisse.



Le déroulement des travaux se sont scindés en quatre panels. Les deux premiers consacrés au développement durable et aux questions économiques et commerciales sont ouverts à tous les participants, y compris les experts étrangers. Les deux autres panels ont été réservés uniquement aux chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les principaux responsables du ministère des Affaires étrangères et aux personnes ressources invitées.



Le premier panel était axé sur le rôle de l’outil diplomatique dans la mobilisation des financements extérieurs (investissement directs étrangers et aide publique au développement, tandis que le deuxième Panel a traité du thème développement durable au cœur de l’action diplomatique ;



Le troisième panel a porté sur les orientations de la politique étrangère du Tchad et son positionnement stratégique, et le dernier le panel a permis de se pencher sur le renforcement des capacités de l’outil diplomatique.



A l’issue des travaux, le président de la République a fait part des avancées positives tout en relevant que des efforts supplémentaires restent à fournir pour consolider les acquis. « Je tiens à rappeler que la rectitude, la rigueur, l’exemplarité, le professionnalisme, l’obligation de résultat et la performance restent de mise dans l’évaluation de l’effort de tout un chacun », a conclu le président Idriss Déby.