Tchad : fin des épreuves de la 2ème session du baccalauréat

La deuxième session du baccalauréat du second degré 2019 a pris fin ce vendredi midi dans l'ensemble des centres d'examen du Tchad. A Abéché, au lycée national Franco-arabe, unique centre retenu, les épreuves se sont achevées à 12 heures.



Les candidats de chaque série ont composé au total trois matières.



Plusieurs cas de tentatives de tricheries ont été signalés, a expliqué le président du centre Abderamane Issa, interrogé par Alwihda Info.



Quelques candidats ont livrés leurs impressions à la sortie des épreuves. "Je suis candidat de la série D. Nous avons bien terminé en beauté avec les épreuves de la deuxième session. Seulement, il y a une différence entre la première et deuxième session. Les épreuves de la première session étaient compliquées pour moi. Dieu merci, je suis revenu en deuxième session. Cela me donnera une seconde chance. Que Dieu nous aide à finir en beauté. Je dis bonne chance et bon courage à tous ceux qui ne l'ont pas obtenu", a expliqué un candidat.



Les corrections devraient démarrer lundi, tandis que les résultats sont attendus dans les prochaines semaines.