Tchad : flambée des prix des motos, une situation préoccupante

La question qui se pose est la suivante : quelle est la cause de cette inflation ? Dans la capitale tchadienne, les motos sont un moyen de déplacement rapide, facile et accessible. Cela s'explique notamment par le manque d'infrastructures routières adéquates ainsi que par les mauvaises conditions des routes bitumées dans certaines zones de la ville. De plus, l'accès au transport en commun dans les quartiers éloignés peut être difficile. Les motos sont donc particulièrement prisées par les fonctionnaires et les personnes de la classe moyenne.



Selon les services d'immatriculation du pays, plus de 400 000 motos circulent à N'Djamena. Ce chiffre est probablement sous-estimé étant donné le nombre d'engins sans immatriculation en circulation. Le Tchad se classe même deuxième en Afrique centrale pour le nombre de motos en circulation, juste derrière le Cameroun.



Les vendeurs de motos attribuent l'augmentation des prix à une hausse des taxes douanières rendant plus difficile la fraude liée aux importations illégales depuis le Nigeria. De plus, le coût de l'immatriculation a également augmenté atteignant désormais les 70 000 FCFA.



Cette popularité des motos a permis à de nombreux jeunes diplômés de créer leur propre emploi. Cela a donné naissance à des métiers tels que mécaniciens spécialisés, laveurs de motos ou encore gestionnaires de parkings pour deux-roues. Toutefois, cette tendance est également associée à une augmentation des accidents de la route, exacerbée par l'absence de permis de circulation obligatoire pour les motos.



Face à cette situation, une intervention du Ministère du Commerce semble nécessaire pour réguler la vente des motos. En effet, ces engins représentent à la fois un moyen de transport essentiel dans une capitale où les routes sont insuffisantes et une source d'emploi pour les jeunes. Il est primordial d'assurer la sécurité routière en mettant en place des mesures strictes et en imposant le respect des normes réglementaires concernant l'immatriculation et l'assurance des véhicules.



La flambée des prix des transports en moto au Tchad constitue un problème préoccupant pour les habitants de N'Djamena. Une intervention gouvernementale est nécessaire afin d'éviter que cette situation ne devienne incontrôlable et menace à la fois la sécurité routière et l'accès aux moyens de transport pour tous. Il est essentiel que le Ministère du Commerce agisse rapidement afin d'établir un cadre réglementaire adapté qui permette aux citoyens tchadiens d'avoir accès à un transport sûr et abordable.