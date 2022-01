Tchad : fonction publique, eau, électricité, conflits ; les doléances du MNCT aux autorités

Le parti MNCT du ministre de l'Environnement Mahamat Lazina a organisé ce 22 janvier un meeting d'appel au dialogue, au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena. Il a exprimé son soutien aux autorités de transition et aux officiers généraux qui ont pris leurs responsabilité suite au décès du défunt président Idriss Deby Itno.



Dans son discours, Mahamat Lazina a demandé au gouvernement de transition de veiller à l’équité pendant les recrutements prévus à la Fonction publique. Il a exhorté le gouvernement à se pencher les questions d'approvisionnement des concitoyens en eau potable et en électricité.



Mahamat Lazina a suggéré de résoudre définitivement le problème de délestage ou de coupure intempestive d’électricité dans les villes qui "cause assez de préjudice aux tchadiens dans leur ensemble, car c’est avec l’énergie que nous pouvons booster l’économie de notre pays".



S’agissant des conflits agriculteurs-éleveurs qui ont endeuillé de nombreuses familles tchadiennes, le MNCT demande au gouvernement de trouver des solutions durables à ce phénomène qui a pris de l’ampleur ces dernières années, freinant le décollage économique du Tchad.