Tchad : fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes, les explications du ministre des Finances

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a défendu lundi à l'Assemblée nationale, la nouvelle Loi portant création d’un fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes, adoptée à l'unanimité par les députés.



Selon les explications du ministre, "c'est un fonds de garantie en réalité qui va mobiliser des ressources publiques, mais aussi des ressources d'institutions nationales ou étrangères financières, qui vont apporter de l'argent sous forme de prêt, dans un compte de dépôt et de banque."



"À chaque fois que les banques voudront faire des prêts aux jeunes, et qu'il se trouverait que les jeunes manquent de moyens de garantie, l'État va apporter sa garantie à hauteur de 70%. Au fil du remboursement par le jeune, cette garantie revient pour être recyclée sous forme de crédit pour d'autres jeunes", précise Tahir Hamid Nguilin.



Pour cette première phase, "l'État consent des prêts à hauteur de 30%. C'est une activité purement bancaire qui va être mise au bénéfice de jeunes entrepreneurs qui ont des dossiers bancables et sérieux, et à qui, il manque juste des garanties et pour lesquels les banques manquent parfois de ressources longues."



"Des défis majeurs persistent"



"Malgré les progrès notoires accomplis dans le développement socio-économique par les différents acteurs, des défis majeurs persistent", reconnait la Commission économie et plan dans son rapport.



Selon elle, "la crise sanitaire a contraint le Tchad à connaitre la faillite de son sytème économique, puis la fermeture de tous les marchés. Cette situation a engendré l'absence de sources de financement pour l'ensemble des secteurs essentiels de l'économie tels que l'agriculture, l'artisanat et les petites et moyennes entreprises (PME)."