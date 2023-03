Tchad : formation aux NTIC pour les jeunes filles de Mao

À l'occasion de la SENAFET, le centre de ressources numériques de Mao a organisé une formation sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'intention de jeunes filles élèves de différents établissements de la ville. La formation a eu lieu le 6 mars 2023 dans les locaux du CRN.



La formatrice, Haoua Adoum Doungouss, a commencé par remercier les participantes pour leur présence avant de décrire les objectifs de la formation. Le thème retenu était "la femme et les NTIC" dans le but de sensibiliser les jeunes filles sur l'importance de l'informatique.



​Les participantes ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation de cette formation spéciale pour elles. La cérémonie s'est terminée par une photo de groupe.