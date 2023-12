Tchad : formation cruciale pour les agents de santé avec l’appui UNFPA/Banque mondiale

Le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention du Tchad, en partenariat avec l'UNFPA, a organisé une formation pour 40 agents de santé en chirurgie générale, obstétrique, anesthésie et réanimation. Cette initiative, soutenue par la Banque Mondiale, vise à améliorer les soins de santé au Tchad, notamment pour les populations vulnérables.



Yewandé Odia, représentante de l'UNFPA au Tchad, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture l'importance de cette formation. Elle est centrée sur les soins maternels et néonatals, la chirurgie essentielle et la réanimation. L'objectif est de renforcer les compétences des professionnels de santé pour dynamiser le système de santé du pays.



Dabsou Guidaoussou, Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, a mis l'accent sur la nécessité de décentraliser les services d'urgence chirurgicale, orthopédique, urologique, obstétrique et gynécologique. L'objectif est de les rendre accessibles à toute la population. Il souligne que l'engagement national est crucial pour atteindre les résultats attendus.



Le ministère s'engage, avec le soutien du Président de Transition, à sauver la vie des femmes en couches et à assurer le bien-être des nouveau-nés. Ce programme de formation est essentiel pour que les agents de santé, y compris les médecins, sages-femmes, infirmiers et anesthésistes, acquièrent les compétences nécessaires pour innover dans les méthodes de soins et améliorer la prise en charge des patients.