Tchad : formation des acteurs sociaux de Sarh sur le dialogue et la négociation des conflits

La Fondation ACRA, à travers le projet « Jeunesse en action pour l’avenir du Tchad », a ouvert ce 11 novembre 2024, dans les locaux du Palais des arts de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, une formation sur les techniques de dialogue et de négociation des conflits.



C’est à l’intention de divers acteurs sociaux. Des chefs religieux et traditionnels, des représentants des forces de sécurité, des associations de jeunes, ainsi que des membres des comités de gestion et de médiation des conflits, prennent part à cet atelier. La formation pratique vise à renforcer la cohésion sociale et le dialogue intercommunautaire dans la province du Moyen-Chari.



Selon le représentant de la Fondation ACRA, Asra Essaie, l’objectif de cet atelier est de créer un cadre propice pour un dialogue inclusif et ouvert, entre les différentes parties prenantes, afin de promouvoir la paix et le développement durable, et doter les participants des compétences nécessaires, pour gérer les différends de manière pacifique et constructive.



Asra Essaie met l'accent sur l'importance d’impliquer toutes les couches sociales et communautaires, dans le processus de dialogue et cherche à instaurer une culture de la négociation et du compromis, indispensable pour prévenir les tensions, et résoudre les conflits qui peuvent surgir à différents niveaux de la société.



Durant la première journée de cet atelier, plusieurs techniques sont abordées, telles que l'écoute active, la médiation, la gestion des émotions, ainsi que l’art de la négociation. Les participants sont également sensibilisés aux valeurs de tolérance, de respect mutuel.



En s’appuyant sur des cas pratiques et des simulations de situations réelles, la formation prend fin ce mercredi 13 novembre 2024.