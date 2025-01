Tchad : formation des agents de santé communautaire du canton Balimba

La direction de la lutte contre la maladie et de la surveillance épidémiologique, a organisé dans le canton Balimba, un atelier de formation, visant à renforcer les capacités des agents de santé communautaire sur l’approche intégrée « Une seule santé ».



Cette méthodologie met en évidence l’interdépendance entre les santés humaine, animale et végétale, ainsi que leur lien étroit avec les écosystèmes dans lesquels elles évoluent.



L’objectif principal de cette initiative est de doter ces agents de santé communautaire des connaissances nécessaires pour appliquer efficacement le paquet intégré de cette approche novatrice qui est « Une seule santé ». Le chef de zone de Balimba, Djimrangaye Toïdé a remercié la direction de la lutte contre la maladie et de la surveillance épidémiologique, pour avoir organisé cet atelier dans le canton Balimba, une zone qui est souvent frappée par diverses maladies.



Il a ajouté que ce type d’atelier illustre l’engagement des autorités sanitaires à promouvoir une vision holistique et intégrée de la santé, en tenant compte des interactions complexes entre les différents acteurs et leur environnement.



Le chef de mission, Janserbé Faly, a insisté sur l’importance de cette démarche pour prévenir les crises sanitaires et renforcer la résilience des communautés locales, face aux défis de santé publique.



Il faut noter que c’est plus d’une soixantaine de participants, venus des différents centres de santé du canton Balimba, qui prennent part à cet atelier de formation qui durera deux jours, et vont se familiariser autour des modules riches et variés comme la rage, les fièvres hémorragiques virales, la police sanitaire, et la surveillance aux points d’entrée.