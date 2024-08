Tchad : formation des jeunes filles-mères en fabrication de savon liquide

Selon le président de l'AFEJAFLI, Nabia Youkou Deko, cette formation offrira des opportunités considérables et consolidera l'engagement de l'association à développer des programmes visant à promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des filles-mères.



Il souligne que la question de l'autonomisation des filles demeure une option essentielle pour assurer l'épanouissement et le bien-être des communautés.

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la valorisation des Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour les jeunes filles-mères.



Le président de l'AFEJAFLI a assuré que cette formation ne sera pas la dernière, l'association voulant mieux outiller les jeunes et les filles afin de restaurer leur dignité et briser les chaînes qui bloquent leur épanouissement socio-économique.



Cet événement illustre les efforts de l'AFEJAFLI pour soutenir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes filles-mères dans la région du Lac-Iro et des Cantons Banda et Moussafoyo.