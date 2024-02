Tchad : formation des personnels de justice et des services pénitentiaires d'Ati et de Mongo

Le secrétaire général de la province du Guera, Djérambété Dingamyo, a lancé ce mercredi, 21 février 2024, au vicariat de Mongo, l'atelier de formation des responsables des services pénitentiaires d'Ati et de Mongo, un atelier initié par l'ONG Guera Touristique, en partenariat avec la Coopération Suisse.



Pour le représentant de l'ONG Guera Touristique, Jonathan Bondjos, cet atelier rentre dans le cadre du Projet d'appui à la réinsertion socioprofessionnelle des centres pénitentiaires d'Ati et de Mongo (PARDAM) qui vise à former les détenus sur leurs droits et devoirs, mais aussi sur des métiers qui puissent les aider à se prendre en charge après leur vie carcérale.



Selon le secrétaire général de la province du Guera, Djérambété Dingamyo, l'ONG Guera Touristique et son partenaire la Coopération Suisse font un excellent travail en faveur des détenus des maisons d'arrêt d'Ati et de Mongo, car cette formation rentre dans le cadre de la politique du gouvernement.



Il est à préciser que cette formation qui regroupe les responsables des centres pénitentiaires d'Ati et de Mongo s'étale sur une période de trois jours.