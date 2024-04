Tchad : formation et recyclage des observateurs de l’élection présidentielle de 2024

Il s’est tenu le vendredi 26 avril 2024, à la bibliothèque nationale, un atelier de formation des observateurs nationaux neutres, indépendants et impartiaux de la mission d’observation.



Elle a été lancée par l’organisation non gouvernementale CSJEFOD (Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement). La formation a pour thème, l’initiative pour la transparence de l’élection présidentielle 2024 au Tchad.



L’ouverture officielle de l’événement s’est faite par un point de presse animé par Ngarti Ngarhingar Désire, chef de la mission électorale de l’ONG CJEFOD. Cette formation prépare les observateurs de ce qui doit se faire le jour de l’élection.



Les objectifs de l’observation électorale sont : décourager la fraude ; exposer les problèmes et les irrégularités ; fournir une mesure exacte de la qualité de l’obsécration ; évaluer un éventail d’aspect du processus ; évaluer si une élection est en norme avec les internationales ; renforcer l’intégrité, la transparence ; prévenir les risques de conflits autour d’élection.



C’est avec l’appui financier de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) que l’activité a eu lieu.