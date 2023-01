Tchad : formation sur la nutrition de l'alimentation infantile pour les organisations féminines de Sarh

Cette formation est destinée aux organisations féminines de la ville de Sarh et est organisée dans le cadre du projet "Appui aux Femmes Productrices d'Aliments de Compléments Fortifiés pour Enfant de 6 à 23 mois" (AFORT/PAM).



La présidente de l'ASSADEC, Mme Mouadjidi Neloumta, a souligné que l'objectif de cet atelier de formation est de doter ces organisations féminines des outils nécessaires pour lutter efficacement contre la malnutrition, dans le but d'atteindre l'Objectif de Développement Durable (ODD) avec zéro malnutris au Tchad d'ici 2030.



Le chef de service Alimentation des Nourrissons et Jeunes Enfants, Mahamat Oumar, a indiqué que les mauvaises pratiques d'alimentation des nourrissons et jeunes enfants sont l'une des causes de la malnutrition infantile au Tchad, un problème de santé publique. C'est dans ce sens que le PAM et l'ASSADEC ont organisé cet atelier de formation pour outiller les organisations féminines dans la lutte contre la malnutrition.



Cette formation, qui réunit plus d'une quarantaine de participants, se terminera demain, le 28 janvier 2023.