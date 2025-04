Tchad : formation sur le monitoring des violations des droits de l'Homme à Mongo

Un important atelier de formation destiné au personnel de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) et aux responsables des associations de défense des droits de l'Homme s'est tenu ce 18 avril 2025 à l'Adetic de Mongo, dans le département du Guéra.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat, en présence de plusieurs personnalités et participants engagés dans la protection des droits humains.



Dans son mot de bienvenue, le chef d'antenne de la Commission Nationale des Droits et des Solidarités (CNDS) du Guéra, Hassan Abdoulaye, a accueilli les participants et remercié les autorités pour leur soutien à cette initiative.



Brahim Djangdine Nathan, représentant du président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, a ensuite pris la parole pour présenter les objectifs de la formation. Cette dernière vise à renforcer les capacités des participants en matière de monitoring et de rapportage des cas de violations des droits de l'Homme au Tchad.



Dans son discours de lancement officiel, le préfet Salahadine Ahmat Mht a salué l'initiative de cette formation, ainsi que l'engagement du gouvernement tchadien, dirigé par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Il a souligné l'importance du renforcement des capacités des participants concernant les principes des droits de l'Homme.



Le préfet a également exhorté tous les participants à acquérir des connaissances qu'ils pourront mettre en pratique sur le terrain. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille regroupant tous les participants à cet important atelier.