Tchad : forte mobilisation de la CASAC en faveur de la paix au Tchad

La Coalition des Associations de la société civile pour les actions citoyennes (CASAC) a organisé une grande mobilisation populaire à N’Djamena, pour sensibiliser la population sur l'importance de préserver la paix.



D'emblée, le président de la CASAC a remercié la foule venue nombreuse pour écouter son message. Cette grande mobilisation démontre à suffisance que les Tchadiens sont un peuple épris de paix.



Il a ensuite demandé aux nombreux militants et sympathisants de la CASAC à véhiculer les valeurs de paix, de tolérance, de dialogue et d'unité nationale. Mahmoud Ali Seid demande à la population de soutenir par tous les moyens dont elle dispose cette paix qui existe dans le pays.



Sans cette derrière, il ne peut y avoir de développement, affirme-t-il. Le développement est tributaire de la paix. Cette mobilisation immense est le reflet incontestable que le développement véritable a le vent en poupe. Le Tchad est entouré par plusieurs foyers de tension.



Il devenait alors indispensable pour les ambassadeurs de la paix de se lever pour véhiculer partout où besoin sera les vertus de la paix. La paix est importante mais sa préservation l'est tout autant.