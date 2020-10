TCHAD Tchad : forte opposition au changement du drapeau national lors du Forum

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Octobre 2020





Les participants au 2ème Forum national inclusif expriment globalement leur opposition à tout changement des couleurs du drapeau national. Certains estiment que ce n'est pas du ressort du Forum et qu'il faut recourir à un référendum ou mettre en place une commission spéciale pour se pencher sur la question.



"Il ne revient pas au Forum de décider du changement du drapeau", affirme un participant, acclamé par la plénière du Palais du 15 janvier.



De l'avis de l'intervenante Rayana Adam Saleh, militante de la société civile, "ces couleurs Bleu-Jaune-Rouge c'est notre identité, on a grandi en aimant ces couleurs donc je suis pour le maintien de ces couleurs".



"Si on nous demande de changer, changeons"



Pour sa part, le député Ousmane Chérif s'exprime sur cette idée qui a émergé en pré-forum décentralisé. Il suggère le remplacement de la couleur bleu par le vert, suscitant un grondement dans la salle.



S'exprimant sur cette "histoire de drapeau" et évoquant la similarité avec celui de la Roumanie, le gouverneur du Kanem, Hassan Térap, se prononce : "Si on nous demande de changer, changeons".



Pour le sultan du Chari Baguirmi, Mbang Hadji Woli, il n'est pas question de toucher au drapeau. "En ce qui concerne le drapeau, l'histoire que j'avais eu des parents, les trois couleurs proviennent des trois Royaumes (Ouaddai, Kanem, Baguirmi). Quel chef traditionnel issu de ces grands royaumes anciens peut accepter qu'on va tacheter sa couleur ?", s'interroge-t-il.



"Nous avons trouvé un signe distinctif"



De l'avis d'un autre participant, "aujourd'hui, le Tchad et la Roumanie se disputent le même drapeau. Il nout faut notre signe distinctif. A notre niveau, nous avons trouvé un signe distinctif pour faire la différence. C'est la même chose pour notre armoirie".



Le chef de l'opposition Felix Romadoumngar Nialbe réagit au débat : "Le drapeau n'a fait de mal à personne. Même si la Roumanie est revenue nous trouver, le Tchad lui n'avait pas bien défendu le problème".



Mettre en place une commission



Réagissant à son tour, Mariam Mahamat Nour, relève que "la question de drapeau a été tranché aux Nations Unies. Ils disent que notre tricolore a appartenu à la Roumanie avant que le Tchad ne devienne République. C'est tranché".



"Cherchons une solution. Et je pense que les uns et les autres ont proposé des choses intéressantes. Ils ont dit qu'il faudrait que le gouvernement crée un comité pour chercher un signe distinctif. Que vous le voulez ou pas, ça il n'y a pas débat là-dessus", conclue-t-elle.



Passer par un référendum



Selon Mahamat Zene Bada, chef de la majorité : "Nous aimons notre drapeau. Le drapeau est un symbole de la nation. Une nation se constitue autour de certaines choses dont le drapeau. Au Tchad, nous n'avons pas une langue qui nous unis pour constituer une nation. (...) La nation tchadienne est unie autour de son drapeau".



Il ajoute : "c'est notre ADN mais nous sommes un pays aussi qui n'est pas isolé. Nous vivons avec le système des Nations Unies. (...) Il faut vous rendre à l'évidence, mes chers frères, personne ne va laisser le drapeau. Le problème du drapeau ne peut pas être réglé dans ce forum. Il faut qu'il y ait une résolution indiquant au gouvernement de se pencher sur le problème de drapeau et ça doit être soumis au référendum".





Dans la même rubrique : < > Tchad : Abdoulaye Mbodou Mbami conteste l'élection de Naïmbaye Alixe à la tête de l'ARD Tchad : L’UJT éduque les jeunes aux médias et à l’information Tchad : suppression du serment confessionnel, "les détourneurs ont passé une nuit paisible" (député) Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)