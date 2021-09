Tchad : froid et climatisation, un domaine négligé mais porteur

Comme tout autre domaine d’activité, celui du froid et de la climatisation n’attire pas assez les jeunes tchadiens. Alors que toutes les conditions sont réunies pour s'épanouir. "Toutes les opportunités sont offertes surtout avec ce qu’on vit dans ce pays qui nécessite un environnement climatisé et temporisé", explique Maglebé Jonathan, expert en froid et climatisation qui travaille à son compte.



Dans le domaine du froid et de la climatisation, le technicien exerce dans l'installation et la maintenance des équipements en froid (conditionnement d'air, climatisation). Généralement, les techniciens sont amenés à détecter un dysfonctionnement et le corriger, vérifier la conformité des installations, contrôler l'étanchéité, réaliser les branchements ou encore vérifier la régulation et la pression.



Au Tchad, il y a deux périodes climatiques principales : la saison chaude et la saison froide. "Pour les deux saisons, nous profitons et travaillons de manière rotative", affirme Maglebé Jonathan. La demande est forte lorsque le thermomètre augmente. Les climatiseurs par exemple nécessitent un entretien régulier pour leur bon fonctionnement. En période de chaleur, ils tournent à plein régime dès lors qu'il y a de l'électricité.



Bien que les difficultés liées aux délestages intempestifs rendent difficile l’exercice de cette activité, les jeunes sont incités à se lancer.



"Pour un jeune qui veut exercer ce métier ou qui veut faire carrière dans le froid et la climatisation, il va falloir qu’il comprenne que c’est un métier qu’on pratique selon les saisons", clarifie Jonathan.