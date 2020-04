Tchad : gendarme pris à partie par des gardes du corps, le ministre de la défense s'excuse

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, s'est expliqué mercredi à l'Assemblée nationale, après qu'un gendarme ait été pris à partie par ses gardes du corps dans la cour du Palais de la démocratie.



Un incident a dégénéré entre les gardes du corps du ministre et un gendarme en faction, lorsque ce dernier a demandé le respect préalable du lavage des mains avant de pénétrer au sein du Palais de la démocratie. Le gendarme a été giflé et violenté, avant d'être désarmé.



Interpellé par les députés, le ministre a expliqué qu'un "problème" est intervenu entre ses éléments et un "agent". "Je suis descendu personnellement pour rappeler à l'ordre", a souligné le ministre qui a indiqué ne pas avoir refusé de se soumettre aux mesures barrières contre le Covid-19.



Mahamat Abali Salah a présenté ses excuses à la demande du président de l'Assemblée nationale et des députés présents.



Selon le ministre, ses gardes du corps ont désarmé le gendarme. "Il s'agit d'un agent qui a touché son arme. D'ailleurs son arme est avec nous. Les gardes du corps ont pris son arme, j'ai appelé les services concernés pour qu'ils gardent ça", a-t-il dit.



"Malheureusement c'est arrivé, c'est regrettable", a ajouté le ministre.



L'incident suscite un tollé sur les réseaux sociaux.



Le député Saleh Kebzabo s'est indigné de l'incident sur son compte Twitter : "Le ministre de la défense qui brutalise un gendarme, dont le seul tort est de lui avoir rappelé le respect des mesures anti-Covid19 prises par le gouvernement. Le procureur se saisira-t-il de l'affaire ? Ne rêvons pas. Une république de délinquants au col blanc. Quelle tristesse !"



Aucune information n'a filtré sur le sort du gendarme.